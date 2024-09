Derby in der Bezirksliga Schwarzwald-Zollern Staffel 2: Straub-Elf trifft auf Fiorenza-Truppe

Derby in der Bezirksliga Schwarzwald-Zollern Staffel 2

1 Rangendingen und Bisingen werden sich am Sonntag über 90 Minuten ein spannendes Derby liefern. Foto: Kara

Das Zollernderby SV Rangendingen gegen FV Bisingen am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga Staffel 2 wirft seinen Schatten voraus. Für beide Mannschaften gilt es den Anschluss nach oben zu wahren.









Ordentlich in die neue Saison gestartet ist der Gastgeber vom SV Rangendingen. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen die SGM Nusplingen/Obernheim hielt die Mannschaft von Spielertrainer Björn Straub auch beim SV Wurmlingen gut mit und erzielte in der 78. Minute den 2:2-Ausgleich. Doch es war der Tag von Wurmlingens Nico Marks, der in der Schlussphase noch zweimal zum 4:2 einnetzte und somit alle vier Tore für sein Team erzielte.