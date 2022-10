1 Spielszene aus dem Pokalspiel im Jahr 2020. Jene Spieler könnten auch am Dienstag wieder auf dem Platz stehen. Foto: Heidepriem

Dank dem goldenen Händchen von Jannik Michel bei der Auslosung kommt es im Achtelfinale des WFV-Pokals zum Aufeinandertreffen zwischen Oberligist Holzhausen und Regionalligist Balingen. Wir ziehen vor der mit Spannung erwarteten Partie den Vergleich in verschiedenen Kategorien.















Für den FC Holzhausen könnte es gewissermaßen ein Feiertag am Feiertag werden. Der Oberligist empfängt an Allerheiligen um 14 Uhr die TSG Balingen im Panoramastadion. Der Regionalligist geht sicherlich als Favorit in diese brisante Pokalbegegnung – der Mannschaft von Pascal Reinhardt ist eine Überraschung aber zuzutrauen. "Natürlich ist Balingen der klare Favorit. Wir haben aber nichts zu verlieren und wollen in die nächste Runde einziehen", gibt sich Reinhardt kämpferisch.