Derby gegen Niederschopfheim: SC Lahr gelingt Auftakt nach Maß

Der SCL siegt zum Verbandsligaauftakt mit 3:0 gegen den Aufsteiger SV Niederschopfheim.
SC Lahr - SV Niderschopfheim 3:0 (1:0). Auf den Tag genau zehn Jahre ist es her: Damals hat der SC Lahr das letzte Mal ein Saisonauftaktspiel gewonnen. Am 15. August 2015 gab es für den neu formierten SCL einen 3:1-Sieg gegen den SV Endingen. Dementsprechen gut gelaunt zeigte sich Lahrs Sportlicher Leiter Petro Müller nach der Partie. „Wir sind endlich mal wieder mit einem Sieg in die Saison gestartet.“ Wie sich bereits in der Vorbereitung gezeigt hatte, konnte der SCL seine gute Form aus der Rückrunde konservieren und seinen guten Lauf fortsetzen.