Derby gegen Niederschopfheim: SC Lahr gelingt Auftakt nach Maß

SC Lahr - SV Niderschopfheim 3:0 (1:0). Auf den Tag genau zehn Jahre ist es her: Damals hat der SC Lahr das letzte Mal ein Saisonauftaktspiel gewonnen. Am 15. August 2015 gab es für den neu formierten SCL einen 3:1-Sieg gegen den SV Endingen. Dementsprechen gut gelaunt zeigte sich Lahrs Sportlicher Leiter Petro Müller nach der Partie. „Wir sind endlich mal wieder mit einem Sieg in die Saison gestartet.“ Wie sich bereits in der Vorbereitung gezeigt hatte, konnte der SCL seine gute Form aus der Rückrunde konservieren und seinen guten Lauf fortsetzen.

Doch gegen den mutig agierenden Aufsteiger aus Hohberg hatte der SCL zu Beginn so seine Probleme. Die Mannschaft von SVN-Coach Jan Herdrich startete mutig in die Partie und bot dem Favoriten aus Lahr ordentlich Paroli. Der SVN war es auch, der zu den ersten gefährlichen Chancen der Partie kam. Die Neu-Verbandsligisten ließen diese aber ungenutzt. „In den ersten zwanzig Minuten müssen wir einfach ein, zwei Tore erzielen, denn wir hatten wirklich gute Gelegenheiten. Wir sind defensiv bis zu diesem Zeitpunkt sehr sicher gestanden . Danach hat einfach die individuelle Klasse einer Spitzenmannschaft zugeschlagen und wir sind in Rückstand geraten“, sagt Herdrich.

Der SCL seinerseits nutze den ersten gut herausgespielten Angriff und setzte sich über Außen gut durch. Lahrs Neuzugag, Rückkehrer Kevin Giessler, musste in der Mitte nur noch zum 1:0 einschieben (16.). Nach der Führung übernahmen die Favoriten aus Lahr immer mehr die Spielkontrolle.

SC Lahr schlägt zwei Mal eiskalt zu

Nach der Pause starteten die Niederschopfheimer wieder mutig nach vorne, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzetn. Die entscheidende Angriffe sollten auf der anderen Seite passieren: Mit einem Pass hinter die Abwehrkette des SVN schickte Neuzugang Jamie Stopp Konstantin Fries auf die reise. Der Kapitän vollendete den Angriff zum 2:0. Das 3:0 durch Pedro Allgaier in der 65. Minute fiel auf die gleiche Art und Weise. „Auch nach der Pause hatten wir noch einmal die Möglichkeit die Partie auszugleichen und laufen im Anschluss daran in zwei einfache Tore hinein. Hier müssen wir uns einfach besser anstellen und dürfen uns nicht nach zwei langen Bällen so überrumpeln lassen.“, ärgert sich SVN-Coach Jan Herdrich.

„Unsere Neuzugänge sind gut integriert und wir haben den Kader gut verstärkt. Ich hoffe, dass wir durch den Auftaktsieg im Flow bleiben und eine kleine Serie starten können. Dann müssen wir in der Rückrunde nicht wieder einen schwachen Saisostart aufholen“, sagt Petro Müller. Die nächste Gelegenheit haben die Dammenmühlenkicker auswärts beim Oberligaabsteiger, der Reserve des FC 08 Villingen. Ob dann Dominik Kaufmann wieder eingreifen kann ist ungewiss. „Er wurde wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt. Eine Prognose gibt es aber nicht nicht“, erklärt Müller.

SV Niederschopfheim will an Leistung anknüpfen

„Wir können auf die gezeigte Leistung absolut stolz sein, vor einer wirklich tollen Kulisse. Auch viele Zuschauer haben es ähnlich gesehen, dass wir eine gute Leistung gebracht haben und den SVN würdig vertreten haben. Letztlich können wir uns hierfür aber nichts kaufen und wir müssen einfach nach vorne schauen und es im ersten Heimspiel am kommenden Wochenende noch besser machen“, blickt Herdrich nach vorne. Auf Niederschopfheim wartet im ersten Verbandsligaheimspiel Mitafusteiger FC Wolfenweiler-Schallstadt. SC Lahr: Leptig; Stopp, Zehnle, Fries, Wirth (75. Lehmann), Giessler (66. Keita), Schumacher (66. Naletilic), Bross (46. Kalt), Häußermann, Gutjahr, Kaufmann (24. Allgaier). SV Niederschopfheim: Erhardt; Reiß, Wagner, Prieto (71. Leidinger), Schaub (60. T. Möschle), Gerasch, E. Möschle (41. Götz), Wieckenberg (84. Oschwald), Pies, Weingart (84. Mayer), Eichhorn. Tore: 1:0 Giessler (16.), 2:0 Fries (51.), 3:0 Allgaier (65.).