Derby Freudenstadt gegen Empfingen: „Für uns sollte es ein Privileg sein, in der Landesliga zu spielen“

Im ungleichen Landesliga-Derby empfängt das Schlusslicht aus Freudenstadt den Tabellenführer. Im Vorfeld ärgert man sich bei der SpVgg über fehlende Spieler.
SpVgg Freudenstadt – SG Empfingen (Samstag, 15.30 Uhr). Unterschiedlicher hätte die Saison für die beiden Vertreter aus dem Nordschwarzwald nicht verlaufen können. Die Spielvereinigung tut sich weiterhin nach ihrem Aufstieg über die Relegation enorm schwer und läuft langsam Gefahr, auch nach der verdienten Niederlage beim VfL Pfullingen den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen aus den Augen zu verlieren.