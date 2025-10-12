Derby elektrisiert die Fans: RG Lahr ringt den RSV Schuttertal nieder

Der traditionelle Lokalvergleich zwischen der RGL und dem RSV Schuttertal hat am Samstag wieder zahlreiche Zuschauer angelockt. Das Heimteam setzte sich mit 15:14 durch.
Regionalliga: RG Lahr - RSV Schuttertal 15:14. Der mögliche Sieg beim prestigeträchtigen Derby blieb dem RSV Schuttertal am Samstag versagt. Stattdessen jubelten die Lahrer vor eigenem Anhang. Wie immer sorgte der Lokalvergleich für einen Massenandrang von Ringerfans aus beiden Lagern und damit für eine Kulisse, die ein solches Ereignis verdient hat.