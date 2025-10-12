Derby elektrisiert die Fans: RG Lahr ringt den RSV Schuttertal nieder

Der traditionelle Lokalvergleich zwischen der RGL und dem RSV Schuttertal hat am Samstag wieder zahlreiche Zuschauer angelockt. Das Heimteam setzte sich mit 15:14 durch.

Regionalliga: RG Lahr - RSV Schuttertal 15:14. Der mögliche Sieg beim prestigeträchtigen Derby blieb dem RSV Schuttertal am Samstag versagt. Stattdessen jubelten die Lahrer vor eigenem Anhang. Wie immer sorgte der Lokalvergleich für einen Massenandrang von Ringerfans aus beiden Lagern und damit für eine Kulisse, die ein solches Ereignis verdient hat.

Bei den Trainern und der Mannschaftsleitung des RSV machte sich nach dem Kampf eine gewisse Enttäuschung breit, denn ein Sieg lag durchaus im Bereich des Möglichen. Tamazi Gugunashvili gab den Erfolg Sekunden vor Schluss aus der Hand und auch Marcus Mickein hatte am Ende noch die Möglichkeit, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Für einen verheißungsvollen Auftakt der Schuttertäler sorgte Akaki Osiashvili (57 Kilogramm, Freistil). Bereits nach einer Minute wurde er Überlegenheitssieger über Kirill Stepanov. Nach einem deutlichen 1:5-Rückstand fand sich Marcus Mickein (130 Kilogramm, griechisch-römisch) immer besser zurecht und brachte Calvin Keil mehr und mehr in Bedrängnis. Er kam bis auf 5:4 heran, erreichte die finale Wertung zum Sieg aber nicht mehr.

Unachtsamkeit wird für Tamazi Gugunashvili teuer

Einen spektakulären Kampf lieferten sich Tamazi Gugunashvili (61 Kilogramm, griechisch-römisch) und Eugen Schell. Beide Athleten schenkten sich nichts und gingen wechselseitig in Führung. Eine kleine Unachtsamkeit neun Sekunden vor Schluss kostete dem RSV-Athleten den Sieg, der in diesem Falle am Ende auch den Gesamtsieg bedeutet hätte.

Die RG Lahr verbuchte danach mit Thomas Gebhardt gegen Elias Griesbaum (98 Kilogramm, Freistil) und Ivan Guidea (66 Kilogramm, Freistil) gegen Andreas Ams zwei klare Siege für sich und ging mit 10:4 in die Halbzeitpause. Einen weiteren Mannschaftspunkt musste der RSV anschließend durch Mykhailo Rudoi (86 Kilogramm, griechisch-römisch) abgeben. Er unterlag Naim Bolaky-Meite mit 2:0 Punkten.

Für Schuttertal gab es im Anschluss wieder Punkte. Luan Lauer (71 Kilogramm, griechisch-römisch) wurde nach 1:40 Minuten problemlos Überlegenheitssieger über Lukas Herbertshagen. Einen starken Kampf lieferte auch Heiko Meßner (80 Kilogramm, griechisch-römisch) gegen Igor Gruneschow. Nach anfänglichem Rückstand gelang dem RSV-Athleten der Ausgleich und er ging seinerseits bis zum 7:2-Endstand in Führung.

Große Hoffnungen der Schuttertäler lagen auf den Schultern von Luca Munz (75 Kilogramm, Freistil). Er fand an diesem Abend aber keinen Zugriff auf den starken Nikolay Kyriakov, der ihm keine Chance ließ. Kontinuierlich baute Kyriakov seine Führung zum Überlegenheitssieg aus und sicherte seinem Team vorzeitig den Gesamtsieg. Der Überlegenheitssieg von Tomi Hinoveanu (75 Kilogramm, griechisch-römisch) über Mike Köln war danach nur noch Makulatur und brachte den RSV nicht mehr vorbei.