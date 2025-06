Weil der Tabellenzweite verzichtet, darf der SV Herrenzimmern als Dritter der Kreisliga B1 auf den Aufstieg hoffen. Die Entscheidung fällt am 14. Juni.

Erst auf der Zielgerade hat sich der SV Herrenzimmern sein Ticket zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert. Weil nämlich die SGM Deißlingen/Lauffen II gegen den unangefochtenen Meister SGM Schörzingen/Zepfenhahn mit 2:7 verlor, überholte der SVH die SGM-Reserve und sprach auf Platz drei.

Der Platz auf dem Treppchen berechtigt zur Relegation, weil der Vizemeister SGM Fluorn I/Winzeln II verzichtet. Aus sportlichen Gründen, wie es vom Bezirksspielleiter Markus Aberle heißt. Fluorn-Winzeln bleibt dementsprechend in der Kreisliga B1, aus der der SV Herrenzimmern gerne aufsteigen möchte.

Spiel steigt in Epfendorf

Ob das gelingt, entscheidet sich am Samstag, 14. Juni, ab 15 Uhr auf dem Sportplatz in Epfendorf. Dort wartet der Relegationsteilnehmer aus der Kreisliga A1. Dessen Name? Noch unklar und abhängig vom Ausgang der höheren Ligen.

Klar ist aber bereits: Es wird ein Team aus Schramberg sein, gegen das der SV Herrenzimmern antreten wird. Entweder der Türk. SV Schramberg als Neunter der Kreisliga A1 oder die SGM Schramberg/Sulgen II als Zehnter.

Die Entscheidung darüber, welches der beiden Teams in die Relegation muss, fällt am langen Pfingstwochenende. Ausschlaggebend ist die Anzahl der direkten Landesliga-Absteiger, die von der Verbands- und Oberliga abhängig ist.

Dem SV Herrenzimmern wird’s egal sein. Dort kann man sich bereits in aller Ruhe auf das Relegationsspiel in Epfendorf vorbereiten.