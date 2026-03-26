Der VfL Nagold ist zu Gast: Kehrt der VfB Bösingen zur erhofften Stabilität zurück?

Der VfB Bösingen erwartet am Sonntag (15 Uhr) mit dem VfL Nagold ein weiteres Top-Team und läutet damit eine anspruchsvolle Woche ein. Viel wird am Spiel gegen den Ball gearbeitet.
Zehn Gegentore hat der VfB Bösingen in den bisherigen drei Pflichtspielen dieses Jahres schon kassiert – eindeutig zu viel wenn es nach Trainer Peter Leopold geht. Dieser weiß jedoch, dass man gewisse Themen nicht von heute auf morgen beheben kann. Er sagt aber auch: „Wir haben im Abschlusstraining nochmals darüber gesprochen und priorisieren es in der Analyse.“