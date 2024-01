Die MHP Arena leuchtet am Sonntag in Regenbogenfarben

1 Der VfB bezieht Stellung für eine weltoffene Gesellschaft. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Auch der größte Verein der Stadt bekennt sich an diesem Wochenende zu Vielfalt und Toleranz. Was alles geplant ist.









In vielen deutschen Städten finden an diesem Wochenende Kundgebungen für Demokratie und Vielfalt statt – auch in Stuttgart. Die Veranstaltung „Stuttgart hält zusammen“ am Sonntag um 15 Uhr auf dem Marktplatz wird dabei auch vom mitgliederstärksten Verein Baden-Württembergs unterstützt: dem VfB Stuttgart.