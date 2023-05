Showdown im Oberhaus. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer schafft es in die Champions League? Am 34. Spieltag stehen zahlreiche Entscheidungen an. Wir haben den Überblick.

Das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga verspricht in vielen Stadien Hochspannung. Vor dem 34. Spieltag und letzten stehen nämlich an der Tabellenspitze, im Rennen um die internationalen Plätze und im Kampf gegen den Abstieg in die Zweitklassigkeit noch Entscheidungen aus.

Kann Borussia Dortmund seinen Vorsprung nutzen und Rekord- und Serienmeister FC Bayern als Meister ablösen? Erreicht der 1. FC Union Berlin erstmals die Champions League – oder doch der SC Freiburg? Bleibt der VfB Stuttgart Erstligist? Und wer folgt Hertha BSC ins Unterhaus? Diese und weitere Fragen sind nach den traditionell parallel ablaufenden neun Spielen am späten Samstagnachmittag geklärt.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Ausgangslagen und die anstehenden Entscheidungen in den unterschiedlichen Tabellenregionen.