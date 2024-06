1 Waldemar Anton darf am Montag gegen die Ukraine erstmals von Beginn an ran. (Archivbild) Foto: IMAGO/Matthias Koch/IMAGO/Matthias Koch

Fünf Profis des VfB Stuttgart bereiten sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM 2024 vor. Wir berichten auch nach dem Umzug nach Franken vom weiß-roten Quintett. Heute: die große Chance.









Waldemar Anton steht vor seinem Startelfdebüt in der deutschen Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart soll an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) im Testspiel gegen die Ukraine Antonio Rüdiger ersetzen. Der Verteidiger von Real Madrid stößt nach dem Champions-League-Triumph seiner Mannschaft gegen Borussia Dortmund erst am Dienstag zur Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die sich in Herzogenaurach auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) vorbereitet.