Die Stimmung ist blendend und der Flachs blüht im Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Vorne dabei ist da stets Deniz Undav, der neue Spaßvogel. Der Stürmer des VfB Stuttgart hat nun angekündigt, Thomas Müller (dem zweiten Spaßvogel) eine Glatze rasieren zu wollen, wenn sie beim Heimturnier den EM-Titel gewinnen sollten.

Was Müller dazu meint, ist zunächst nicht überliefert, aber für Antonio Rüdiger ist das offenbar eine Extramotivation. „Müller? Glatze? Dann müssen wir alles tun, um das zu sehen“, sagte der Verteidiger von Real Madrid, als er in Herzogenaurach auf den möglichen neuen Look angesprochen wurde. Die Vorstellung, den Star des FC Bayern München demnächst ohne Haare zu erleben, brachte den Ex-Stuttgarter Rüdiger weiter zum Schmunzeln: „Der Schönste ist er dann nicht.“