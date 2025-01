Wie soll es weitergehen mit dem Förderkreis Münstertal? Das war die Frage, die in Ettenheimmünster gestellt wurde. Seit der letzten Generalversammlung im Jahr 2019 war das Vereinsleben durch Corona und die Erkrankungen von Vorstandsmitgliedern praktisch zum Erliegen gekommen, heißt es in einer Mitteilung.

Um eine Auflösung des Vereins zu vermeiden, startete der stellvertretende Vorsitzende Markus Hummel Aufrufe, um neue Mitglieder zu werben und sie von einem Engagement im Vorstand zu überzeugen, heißt es in der Mitteilung. So konnte nach fünf Jahren erstmals wieder eine Versammlung im Pfarrheim in Ettenheimmünster erfolgen.

Markus Hummel eröffnete die Versammlung und präsentierte einen Bericht über die Vereinstätigkeiten der vergangenen fünf Jahre. In seiner Ansprache dankte er allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern. Auch erinnerte er an die Verdienste von Franz-Josef Helle, durch dessen Unterstützung der Verein das Glasbachgelände erwerben konnte und eine weitere Nutzung in der bekannten Form sichergestellt wurde. Sein Dank galt auch Günther Boidol, der den Verein in der Vergangenheit mit den Steuererklärungen unterstützte.

Nach dem Bericht der Schriftführerin Martina Schwendemann erfolgte der Bericht des Rechners Günther Baumann, der sich ausdrücklich für das ihm ausgesprochene Vertrauen der vergangenen Jahrzehnte bedankte.

Tosten Schwarz ist nun neuer Vorsitzender

Der Vorstand wurde einstimmig unter der Leitung von Ortsvorsteherin Stefanie Ackermann entlastet. Sie leitete dann auch die Neuwahlen. Als Vorsitzender auf Siegfried Moser folgt Torsten Schwarz. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Klaus Schneider von Markus Hummel. Martina Schwendemann wurde nochmals in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt. Das Amt des Rechners übernahm Andreas Hummel von Günter Baumann. Als Beisitzer wurden neu gewählt: Frank Wagner, Burkhard Singler, Torsten Lemke, Klaus Hummel, Friedhelm Hummel, Clemens Goth und Christoph Fux.

Seit der Gründung 1987 waren Siegfried Moser, Günter Baumann und Josef Billharz ein fester Bestandteil des Vorstands und des Vereins. Der neu gewählte Vorsitzende Torsten Schwarz bedankte sich mit einem Präsent für das Engagement der vergangenen 37 Jahre. Auch der scheidende stellvertretende Vorsitzende Markus Hummel sowie die Kassenprüfer Andrea Wangler und Jens Boidol erhielten jeweils eine Anerkennung für ihre Tätigkeit.