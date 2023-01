1 Manfred Weidmann in seinem Tübinger Büro: Die Ordner stehen für viele Einzelschicksale und die Krisengebiete der Welt. Foto: Andreas Reiner Foto:

Sein Herzenswunsch war eigentlich, Musiker zu werden. Manfred Weidmann studierte dennoch Jura. Eine Liedzeile von Bob Dylan ist zum Motor seiner Arbeit als Flüchtlingsanwalt geworden.















In Manfred Weidmanns Büro in der Tübinger Südstadt gibt es eine ganz spezielle Ordnung, die man unter keinen Umständen mit Unordnung oder Chaos verwechseln sollte. Weil der massive Holzschreibtisch viel zu klein ist, liegen in dem Zimmer mit den hohen Räumen auf dem alten knarzigen Parkett jede Menge grüne Schnellhefter. Sortiert nach einzelnen Ländern und dem Alphabet.