Es lief im Hinspiel bereits die 94. Minute, da durfte die TSG Balingen II noch den entscheidenden Treffer bejubeln. Samuel Schneider traf per Freistoß zum 1:0. „Das ist mir noch gut in Erinnerung. Wenn man in der Nachspielzeit gewinnt, ist es immer etwas glücklich. Berg war da in Summe auf einem schwierigen Platz die bessere Mannschaft“, meint TSG II-Coach Philipp Wolf.

Am Samstag, im Anschluss an die Partie der 1. Mannschaft, steht nun das Rückspiel gegen den TSV an. Beide Mannschaften haben 33 Punkte auf dem Konto – jeder weitere Sieg würde die Wahrscheinlichkeit für den Klassenerhalt deutlich erhöhen. Umgekehrt kann eine Niederlage in so einem Spiel auch entscheidend sein. Wolf erläutert: „Wir wollen mindestens einen Punkt holen. Wenn es nach 80 Minuten 1:1 steht, wird man wahrscheinlich nicht komplett ’All-In’ gehen und alles nach vorne schmeißen. Sollte es nicht für den Sieg reichen, will man zumindest nicht verlieren.“ Bei einem Erfolg, hätte die TSG II erstmals in dieser Saison drei Siege in Folge eingefahren.

Treffsicherer Pöschl

Die samstäglichen Gäste sind eine gestandene Verbandsliga-Mannschaft und haben in Person von Hannes Pöschl (17 Saisontore) einen echten Goalgetter.

Bei der Balinger U23 feierte in Pfullingen Noel Feher sein Comeback und Silas Bader spielte erstmals wieder von Beginn an. Auch sonst gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Florian Barth könnte erstmals wieder im Kader stehen und der Trainingsplatz war voll wie lange nicht mehr. „Wir hatten 23 Spieler im Training. Vier, fünf Akteure davon haben zwar noch individuell trainiert, aber es ist schön die Jungs auf dem Platz zu sehen“, freut sich Wolf. Verzichten muss er am Wochenende auf Bastian Maier, der sich eine Bänderverletzung zugezogen hat.

Spiel wird wohl verlegt

Mit hoher Wahrscheinlichkeit verlegt wird indes die Begegnung gegen den TSV Oberensingen. Das drittletzte Saisonspiel ist auf den 24. Mai terminiert. „Aufgrund des WFV-Pokal-Finals haben wir da eine Verlegung auf Freitagabend angefragt, Oberensingen hat dem auch zugestimmt und Verständnis gezeigt“, sagt Wolf.