Der „Tag davor“ in Empfingen

19 In Empfingen ist schon am Tag vor dem Schmotzigen Party. Foto: Baiker

Der Jugend- und Kulturverein (JKV) feierte schon vor dem Schmotzigen am Mittwoch die Party „Ein Tag davor“.









Dazu lud der JKV zu einer Narrenparty ins Jugendhaus ein. Vor allem die jüngere Generation war schon zeitig präsent, darunter in allerhand Verkleidungen wie Cowboy und Koch. Der JKV-Ausschuss war an diesem Abend echt gefordert, vor allem an der Theke.