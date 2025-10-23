Der SV Seedorf kommt: Qual der Wahl für Wolf und Co. – TSG Balingen II mit voller Kapelle

Eine Serie an Heimspielen, eine Mannschaft in guter Form und keinerlei Personalprobleme: Die Vorzeichen für das Spiel gegen den SV Seedorf (Sonntag, 16.30 Uhr) stehen gut.
Insgesamt neun Spieler nahmen beim 6:0-Erfolg der TSG Balingen II gegen den VfL Mühlheim auf der Auswechselbank Platz – der Kader ist momentan voll besetzt. Doch es ist nicht nur die Menge an Spielern, Trainer Philipp Wolf hebt auch explizit die Qualität hervor. „Wir hatten sehr viel Qualität auf der Bank.“So kann man sich beispielsweise den Luxus erlauben, einen Spieler wie Noel Feher (schon sechs Saisontore) „nur“ einzuwechseln.