1 Ferdinand Schmidt und Co. spielen wieder zu Hause. Foto: Kara Die TSG Balingen empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den Tabellensechsten in der Bizerba-Arena.







Zwei Partien stehen für die Balinger in der Oberliga noch auf dem Spielplan – beide werden vor heimischem Publikum ausgetragen. Am Samstag reist der SV Oberachern an.