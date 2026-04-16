Der Spitzenreiter kommt: VfL Nagold gegen TSG Balingen II nicht klarer Außenseiter

Der Landesliga-Spitzenreiter TSG Balingen II kommt am Samstag nach Nagold. Den hatte der VfL in dieser Saison aus dem WFV-Pokal geworfen.
VfL Nagold – TSG Balingen II (Samstag, 15.30 Uhr). „Das war einfach viel zu wenig. Wir hätten drei Punkte gebraucht. Leider ist es nur einer geworden“, blickte der Nagolder Trainer Marcel Schuon auf das magere 1:1 in der Fußball-Landesliga beim Tabellenvierzehnten FC Albstadt zurück. Der Gegner war offensiver gestartet als es der VfL Nagold erwartet hatte. Schuons Analyse: „Eine gute Chancen durch den schön freigespielten Tom Gutekunst, dann aber haben wir den Gegner zu Torchancen eingeladen haben. Nach dem Führungstreffer durch Pana haben wir es in der zweiten Halbzeit verpasst, ein weiteres Tor zu machen. Chancen waren genug da. Das war zum Teil fahrlässig. Auch die Einwechslungen haben nicht so gefruchtet wie ich mir das gewünscht hätte. Der Gegner hatte dann immer mehr an seine Chance geglaubt.“