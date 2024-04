Wie schmeckt es im neuen Restaurant in der Innenstadt? Wo kann man lecker frühstücken gehen? Und hält der neue Pächter auch wirklich das, was er verspricht? Beim Schwabo-Gastro-Check gehen wir diesen und weiteren Fragen nach und schreiben eine ehrliche Rezension. Eine Übersicht über alle Kritiken gibt es hier.

Restaurants, Cafés und Bars gibt es viele. Im Rahmen unserer Gastro-Checks testen wir, wie gut die Angebote sind und ob das Essen und die Getränke schmecken. Auch den Service und die Location nehmen wir dabei unter die Lupe.

Diese gastronomischen Angebote haben wir bisher getestet:

„Medium Rare – Burger & Steakhouse“ in Villingen

Von deftigen Burgern bis hin zu Dry Aged Tomahawk Steaks – bei „Medium Rare – Burger & Steakhouse“ kommen Fleischliebhaber auf ihre Kosten. Das Restaurant hat in der Villinger Innenstadt in einer alten Brauerei eröffnet. Besonders ist die große Auswahl an Fleisch - aber auch Vegetarier und Veganer werden fündig. Den Gastro-Check gibt es hier.

Das Argentinisches Rumpsteak im „Medium Rare“. (Archivbild) Foto: Simone Neß

Service: „Medium Rare – Burger & Steakhouse“ befindet sich in der Oberen Straße 31, in 78050 Villingen-Schwenningen. Das Restaurant ist unter Telefon 07721/8 07 62 10 zu erreichen und hat Montag sowie Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr geöffnet. Die Speisekarte gibt es auf der Website unter www.cstgastronomie.de.

„Löwen“ in Villingen

Ein Drei-Gänge-Menü in der Mittagspause? Der neue Pächter des „Löwen“ in der Villinger Innenstadt macht das möglich. Außerdem hat das Restaurant für Feinschmecker ein besonderes Angebot: Am Samstagabend lädt es zu einem Sieben-Gänge-Gourmet-Menü. Die Karte lässt vermuten – hier wird mit Aromen gespielt. Den Gastro-Check gibt es hier.

Ein Winter-Nougat-Eis mit Beerenkompott können Gäste im „Löwen“ als Nachtisch genießen. (Archivbild) Foto: Simone Neß

Service: Das „Gasthaus Löwen – Tschortsches Room“ befindet sich in der Oberen Straße 10, 78050 Villingen-Schwenningen. Das Restaurant ist unter Telefon 07721/8 07 67 67 oder per E-Mail an info@restaurant-villingen.com zu erreichen. Reservierungen sind per Telefon, E-Mail oder über die Webseite unter www.restaurant-villingen.com möglich. Geöffnet hat der Löwen von Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr.

„Mandarin Garden“ in Schwenningen

Knackiges Gemüse in würzigen Soßen, vielfältige Aromen, Gerichte mit langer Tradition und Sushi zum Sattessen – Daniel Xia hat in Schwenningen einen zweiten Standort seines aus Rottweil bekannten Restaurants „Mandarin Garden“ eröffnet und will hier vor allem sein Sushi-Angebot ausbauen. Er löst damit das „Singapur“ ab, das zuvor in den Räumlichkeiten betrieben wurde – jedoch unter keinem guten Stern in Schwenningen stand. Xia gibt dem Standort mit seinem „Mandarin Garden“ eine neue Chance und bringt frischen, asiatischen Wind in die Schwenninger Gastroszene. Den Gastro-Check gibt es hier.

Sushi zum satt essen gibt es im „Mandarin Garden“ in Schwenningen. (Archivbild) Foto: Marina Schölzel

Service:Das „Mandarin Garden“ befindet sich in der Dauchinger Straße 49 in Schwenningen. Das Restaurant ist unter der Telefonnummer 07720/81 14 99 erreichbar. Unter der Website www.mandarin-garden-schwenningen.de kann man auch Bestellungen aufgeben.

„Oni&Lu“ in Villingen-Schwenningen

Einen Turm aus Pancakes, garniert mit frischem Obst, Vanilleeis und Ahornsirup: Spezialitäten wie diese gibt es im Café „Oni& Lu“ in Villingen-Schwenningen. In der Patisserie gibt es zahlreiche Gerichte, die man nicht an jeder Ecke bekommt. Verabreden kann man sich im „Oni&Lu“ zum Frühstück, Brunch oder Mittagessen. Inhaberin des Cafés ist Luisa Zerbo, die nicht nur aus der Sat1-Koch-Show „The Taste“ bekannt ist, sondern mit ihrem Café bereits den Deutschen Gastro Gründerpreis gewonnen hat. Den Gastro-Check gibt es hier.

Ein extravagantes Frühstück wartet auf die Besucher bei „Oni&Lu“. Auf dem Bild: „The Classic Benedict“ und die „Oni&Lu Pancakes“ mit zwei Cappuccinos. (Archivbild) Foto: Merk

Service: Das „Oni&Lu“ befindet sich am Neuen Markt 10 in 78052 Villingen-Schwenningen. Das Café ist unter der Telefonnummer 0170/3096858 zu erreichen und hat von Dienstag bis Samstag von 8.30 bis 18 Uhr und sonntags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Speisen können von Dienstag bis Samstag von 9 bis 14.30 Uhr bestellt werden, sonntags von 9 bis 12 Uhr. Die Speisekarte ist auf dem Instagram-Kanal von „Oni&Lu“ einsehbar. Dort findet man auch einen Link zur Online-Reservierung.

„Rindenmühle“ in Villingen

Saisonal, regional und Tradition modern interpretiert – und zwar auf höchstem Niveau: Das verspricht das Restaurant des Romantik-Hotel „Rindenmühle“ in Villingen. Es gilt unter Kennern als ein Ort, dem diese Kombination gut gelingt. Zudem findet das Restaurant in allen gängigen Gourmet-Führern Erwähnung. Den Gastro-Check gibt es hier.

Den Skrei kann man in der Rindenmühle bestellen. (Archivbild) Foto: Terkowsky

Service: Das Romantik-Hotel „Rindenmühle“ befindet sich am Kneippbad 9, 78052 Villingen-Schwenningen. Das Restaurant ist unter Telefon 07721/8 86 80 zu erreichen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Tischreservierung findet man im Internet unter www.rindenmuehle.de. Geöffnet hat die Rindenmühle Dienstag bis Samstag von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr.

„Mundwerk“ in Rottweil

Nicht nur über Instagram hat das Restaurant „Mundwerk“ neugierig gemacht, auch das wochenlange Werkeln an prominenter Stelle in Rottweil, nämlich genau gegenüber vom Parkplatz am Nägelesgraben, kündigte an: Hier entsteht etwas Neues, was es so in der Stadt noch nicht gab – ein Restaurant mit vielfältigen türkischen und orientalischen Speisen. Wer beim Stichwort „türkische Küche“ stets nur an Döner denkt, der dürfte beim Blick in die umfangreiche Speisekarte ziemlich überrascht sein angesichts der Vielfalt. Den Gastro-Check gibt es hier.

Gegrilltes Hähnchen mit Pommes und Salat aus dem „Mundwerk“ in Rottweil. (Archivbild) Foto: Cools

Service: Das „Mundwerk“ in der Nägelesgrabenstraße in Rottweil hat Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, Telefon: 0171/1006868. Weitere Informationen gibt es unter www.mundwerk-rottweil.de.

„Farrenstall“ in Dornhan

Nachdem das Restaurant „Farrenstall“ in Dornhan lange geschlossen war, hauchten zwei neue Pächter Mitte des Jahres dem Haus wieder Leben ein: Anke Wahl und Stefan Lakotta. Sie setzen auf kurze Lieferwege, weil sie wissen, dass ihren Gästen wichtig ist, woher die Produkte kommen. Einige Stammgäste aus ihren vorherigen Restaurant seien ihnen auch deshalb erhalten geblieben. Den Gastro-Check gibt es hier.

Buttermakrele mit Kürbispolenta gibt es im „Farrenstall“ in Dornhan. (Archivbild) Foto: Wagner

Service: Der „Farrenstall“ befindet sich in der Oberen Torstraße 5, in 72175 Dornhan. Das Restaurant ist telefonisch unter der Rufnummer 07455/94729999 erreichbar oder per E-Mail an kontakt@Farrenstall-dornhan.de. Es hat montags, donnerstags, freitags und samstags zwischen 17 und 22 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Am Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Die Speisekarte gibt es auf der Website.

„Kouzina“ in Ebingen

Das „Kouzina“ liegt versteckt in der Ebinger Altstadt. Wer das kleine Lokal findet, der fühlt sich plötzlich wie in Athen. Was nicht zuletzt an Besitzer Polichronis Sidiropoulus liegt. Betrieben wird das Restaurant von seinen Eltern Eleni und Georgios Sidiropoulos. Sie betrachten den kleinen Gastraum als ihre Bühne, auf der die Gerichte den Gästen serviert werden. Ein echter Geheimtipp. Den Gastro-Check gibt es hier.

Lammkotelett und warmes Knoblauchbrot aus dem Kouzina. (Archivfoto) Foto: Thiercy

Service: „Das Kouzina“ befindet sich in der Untere Vorstadt 37, in 72458 Albstadt. Das Restaurant ist unter der Telefonnummer 07431/ 12 74 66 zu erreichen und hat Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11.30 bis 14 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Die Speisekarte gibt es auf der Website unter www.cstgastronomie.de.

„Guller“ in Lahr

Grillen kann jeder? Sicher nicht so, wie es Robert Wagner im Lahrer „Guller“ – man will sagen – zelebriert. In den sozialen Medien geraten Fleisch-Fans darüber regelmäßig ins Schwärmen. Der „Guller“-Betreiber hat sich in kürzester Zeit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht – dank einer hierzulande außergewöhnlichen Küche: Grillen nach nordamerikanischem Vorbild. Den Gastro-Check gibt es hier.

Fleisch satt: das BBQ-Tablett für zwei Personen im „Guller“. (Archivfoto) Foto: Bender

Service: Der „Guller“ befindet sich in der Geroldsecker Vorstadt 93 in 77933 Lahr. Telefonisch zu erreichen ist das Lokal unter 07821/5 49 55 94. Die Öffnungszeiten sind sonntags von 12 bis 22 Uhr. Reservierungen sind im Internet unter www.guller-lahr.de möglich.

