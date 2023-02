1 Markus Ibert nahm in seiner Ansprache Querdenker auf die Schippe. Der Rockertyp links ist Bürgermeister Tilman Petters, rechts steht Oberzunftmeister Andreas Wehrle. Foto: Schabel

Die Narren haben jetzt in Lahr das Sagen. Begonnen hatte der Schmutzige Donnerstag mit der Befreiung des „Zottli“ und dem Stellen des Narrenbaums. Abends hielt OB Markus Ibert erst eine humorige Rede über Verschwörungstheorien und gab dann den Rathausschlüssel heraus.









Gegen 17.15 Uhr nahmen die Mitgliedszünfte der IG Lahrer Narren lautstark den Vorplatz des Storchenturms in Beschlag. Oberzunftmeister Andreas Wehrle erklärte die Fasent für eröffnet, dann richteten sich die Blicke zur Turmtür – dort trat aber nicht nur ein einzelner Grusilochzottli heraus, Symbolfigur der Lahrer Fasent, sondern eine ganze Hästrägerschar, die wohl lange kein Licht mehr gesehen hatte. Jedenfalls feierten die Zottlis ihre Befreiung aus dem Turmverlies mit einem ausgelassenen Freudentänzchen.

Danach bewegten sich die Narren zum Rathausplatz, begleitet von einigen Hundert Zuschauern, die sich das Aufstellen des Narrenbaums nicht entgehen lassen wollten. Eine Aufgabe, die die Narro-Gruppe um Marcel Ruf wieder souverän im Griff hatte. Der Stamm war den Tag über vor Ort geschmückt worden.

Ibert lässt auf sich warten

Jetzt gingen alle zur Bühne vor dem Rathaus II hinüber, die zunächst von zahlreichen Hästrägern geentert wurde. Sie interessierten sich für die Rathaustür dahinter, an der sie kräftig rüttelten. Das Klopfen, gehörig verstärkt durch eine Musikbox, konnte der OB eigentlich unmöglich überhören. Trotzdem zierte sich Ibert zunächst, ehe er dann doch noch kam, zusammen mit Bürgermeister Tilman Petters. Die beiden trugen weiße Mediziner-Kittel, außerdem Aluhüte. In ihren gereimten Ansprachen nahmen sie Verschwörungstheorien aller Art aufs Korn.

Die Narrenschar wurde wieder von Andreas Wehrle angeführt. In seinen ersten Worten kam er auf die lange Durststrecke zu sprechen, die die Narren wegen der Pandemie hatten erdulden müssen: „Nach langer Paus ihr Lohrer Lit, heut anbricht die närrisch Zit“. Wehrle glossierte lokales Geschehen und kam dabei auch auf den LGS-See zu sprechen, der langsam leerläuft: „Da See vom LGS-Gelände mal wieder in da Zittung steht / des Wasser was er duat verliere, vom Wind verweht, wer soll den des kapiere. Uff fille isch erschd mol Tabu / an höherer Stelle mache sie da Hahn jetzt zu“.

Doch insgesamt machte der Oberzunftmeister nicht viele Worte, sondern kam bald zur Sache: „Doch jetz isch g’nuag g’schwätzt un g’nuag babbelt, jetzt wird sich zomme g’rabbelt, versuchemer doch die Herre z’iberrede, d’Schlüssel vun de Stadt z’ibergebe“. Danach erklang noch der Lahrer Narrenruf – Seirra, Seirra, Seirrasa, Knackwurscht isch kei Servela – und schon war Ibert den Rathausschlüssel los.

Zuvor war der OB auf die Fasent-lose Zeit zu sprechen gekommen: „Narri, Narro! Ihr Narrenschar / Wo wart ihr denn im letzten Jahr? / Euch schlug ein wirklich peinliches Schnippchen / Ein harmloses chinesisches Grippchen“.

Ibert und Petters traten als „Querdenker“ auf und machten sich über allerlei Verschwörungstheorien lustig – so reimte der OB: „Ich weiß, dass eine Corona-Diktatur existiert / Bin als Querdenker durch Telegram top informiert“. Außerdem: „Mit dem Erlass der üblen Maskenpflicht / War mir klar, das mach ich nicht / Jetzt, da man sie wieder aufheben tut / Finde ich sie natürlich gut“. Auch auf seine Kopfbedeckung kam Ibert zu sprechen: „Unsere Alu-Hüte schützen auf jeden Fall / Vor feindlichen Strahlen aus Rathaus und All“.

Petters mit Perücke

Den coolsten Auftritt legte Petters hin – neben dem Aluhut hatte er noch eine Perücke im Stil eines Popstars aus den 1980er-Jahren aufgesetzt. So trug er mit kräftiger Stimme und nicht ohne schauspielerisches Talent hirnrissige Theorien vor, die als Seitenhieb gegen die Querdenker-Szene gemeint waren („undichter See und Kostenexplosionen, geht alles aufs Konto der gierigen Reptilien-Legionen! / Ihr Meisterstück haben sie jüngst absolviert, den gesamten städtischen Haushalt blockiert!“)

Damit hat die diesjährige Lahrer Fasent begonnen.