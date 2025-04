Der Rohbau ist fertig: Ettenheimer Kita-Neubau soll im November in Betrieb gehen

1 Während Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz (links) und Projektleiter Harald Krippendorf Einzelheiten zur neuen Kita preisgaben, bereiteten die Zimmermänner auf dem Dach des Neubaus den Richtbaum vor. Foto: Decoux

Der Rohbau steht, jetzt geht’s an den Innenraum: Für die neue Ettenheimer Kita „Auf den Espen“ wurde Richtfest gefeiert. Ende 2025 soll die 8,2-Millionen-Euro-Einrichtung Platz für 120 Kinder bieten.









Rund 8,2 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert, der in Nachfolge des Kindergartens St. Bartholomäus in der Ettenheimer Neumannstraße künftig sechs Gruppen beherbergen wird: vier Gruppen für Kinder über drei Jahren, zwei Gruppen für Kinder unter drei Jahren. Insgesamt bietet der neue Kindergarten Platz für 120 Kinder. Im November soll der Betrieb im Neubau aufgenommen werden. Dass die katholische Kirchengemeinde hier nun beim inzwischen fünften Kindergarten als Träger die Verantwortung übernehme, sei gleichermaßen bemerkens- wie lobenswert, so Bürgermeister Bruno Metz in Richtung Pfarrer Martin Kalt.