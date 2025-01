Der Rathausplatz der Zukunft?: Die Lahrer Innenstadt braucht Hilfe – jetzt!

1 Der Rathausplatz der Zukunft? Foto: Christopher Piskadlo

Der Dekoladen in der Bismarckstraße und das Reformhaus in der Kaiserstraße haben gerade geschlossen, das Schreibwarengeschäft an der Stadtmühle folgt kommende Woche. Angesichts dreier neuer Leerstände muss man es klar benennen: Die Innenstadt stirbt nicht schleichend, ein Infarkt hat die – Zitat OB Ibert – „Lahrer Herzkammer“ ergriffen. Für eine Rettung sind notfallmedizinische Maßnahmen nötig, auch über Widerstände und Ideologien hinweg.









„Akzeptiere, was du nicht ändern kannst und ändere, was du nicht akzeptieren kannst“, lautet ein Kalenderspruch, den es lohnt, auf den Einzelhandel zu übertragen: Amazon und Co. verschwinden nicht mehr, die Menschen haben auf absehbare Zeit nicht mehr Geld in der Tasche und neues Personal fällt auch nicht vom Himmel. Also: Abhaken und auf anderen Ebenen nach Lösungen suchen! Dazu zählt freilich auch, Fehler einzugestehen und frühere Entscheidungen zu revidieren.