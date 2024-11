1 Der Gemeinderat ist mit dem Preis für den Wald „In der Klause“ nicht einverstanden. (Symbolfoto) Foto: Eveline Kern

Die Gemeinde will den Wald „In der Klause“ nach wie vor erwerben, nicht aber für den neuen Preis.









Knapp gescheitert: dem von der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach ausgehandelten Vergleich in Sachen Waldkauf „In der Klause“ wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag eine Absage erteilt.