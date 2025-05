Der Präsident geht: Roland Wehrles großer Abschied von der VSAN

Furtwanger erhält Verdienstorden Roland Wehrle ausgezeichnet

"Wir alle sind auf Menschen angewiesen, die andere durch ihr Beispiel inspirieren, die Orientierung geben und zeigen, was möglich ist", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am vergangenen Freitag im Neuen Schloss in Stuttgart anlässlich der Verleihung des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg.