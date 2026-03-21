Der Osterweg bei Egringen: Zehn Stationen laden am Läufelberg zum Entdecken ein

Der Osterweg der Pfarrgemeinde Rebland Ost führt in diesem Jahr auf den Läufelberg. Zehn Stationen mit QR-Codes laden Familien und Spaziergänger zum Mitmachen und Nachdenken ein.

Der Blick reicht die Rebhänge hinab nach Basel – und bei klarer Sicht sogar bis ins Berner Oberland mit Eiger, Mönch und Jungfrau: Allein die Aussicht macht den Osterweg der evangelischen Kirchengemeinde Egringen, Mappach und Wintersweiler zu einem besonderen Erlebnis. In diesem Jahr geht er bereits in seine vierte Auflage – und führt über eine rund zwei Kilometer lange Strecke am Läuferberg.

Noch sind die Helfer mit dem Aufbau beschäftigt – aber ab Sonntag sollen zehn Stationen dazu einladen, sich auf den Weg zu machen – nicht nur körperlich, sondern auch gedanklich.

Geschichten und Lieder per QR-Codes

Es ist keine schwere Strecke, nur rund zwei Kilometer, die auch mit dem Kinderwagen gut machbar ist, auch wenn es zwischendurch Wegabschnitte auf gemähter Wiese oder auf Schotter gibt.

Wer den Weg in Ruhe und mit voller Aufmerksamkeit erleben möchte, solle dennoch eineinhalb bis zwei Stunden einplanen, meint Pfarrer Braukmann, der zusammen mit Beatrice Merz und Albert Brenneisen für die Gestaltung des Osterwegs verantwortlich ist. Denn zum Weg gibt es auch eine virtuelle Komponente: Über QR-Codes, die auf den Tafeln angebracht sind, können weitere Inhalte freigeschaltet werden, etwa ein Quiz, Lieder und Geschichten. Inhaltlich orientieren sich die Stationen an weit mehr als nur der Ostergeschichte. Die Geschichte beginnt bereits im Alten Testament mit der Verheißung eines Erlösers und spannt sich über Kreuzigung und Auferstehung bis zur Ankunft des Heiligen Geistes an Pfingsten und Christi Himmelfahrt.

Pfarrer Martin Braukmann (links) platziert mit seinem Helferteam den „Zeitstrahl“. Foto: Boller

So beginnt die erste Station beim Start am Egringer Schützenhaus mit einem Zeitstrahl und einer Kugelbahn – jedes spielerische Element ist in einen biblischen Kontext eingebunden. In diesem Fall müssen die Kinder einen Golfball im richtigen Moment entdecken und auffangen. „Man muss den Angekündigten auch erkennen, wenn er da ist“, sagt Pfarrer Braukmann.

Zunächst geht es erst einmal bergab

Normalerweise führt ein Kreuzweg Station für Station nach oben – für die Besucher des Osterwegs geht es zunächst bergab. Thematisch passend, findet Braukmann: „Dieser Teil befasst sich mit dem Gedanken, warum Jesus als Sohn Gottes in die Welt kam – und gestorben ist.“ Sehr steil ist es allerdings nicht, „etwa 30 Höhenmeter“, schätzt der Pfarrer.

Zwei Kilometer Wegstrecke und 30 Höhenmeter

Über die Station zur Kreuzigung gelangen die Besucher hinunter zum „Bammerthüsli“, einem Rebhaus, das zur Grabkammer Jesu wird. Dort werden der Engel und die Frauen Maria und Maria Magdalena durch Schaufensterfiguren dargestellt. Es ist die Grabkammerszene – der Engel verkündet die Auferstehung Jesu. „Wer dann möchte, kann sich hier noch die Hände symbolisch in Unschuld waschen – wie einst Pontius Pilatus“, sagt Braukmann und deutet auf den Brunnen vor dem Rebhaus.

Unsere Empfehlung für Sie Neun Stationen in Steinen Lebendiger Osterweg lockt vielen Besucher an Mehr als 100 Besucher sind zum Start des Osterwegs der AB-Gemeinde gekommen.

Entstanden ist die Idee zum Osterweg während der Pandemie. Braukmann erinnert sich: „Nachdem es 2020 aufgrund des Versammlungsverbots keine Ostergottesdienste gab, haben wir nach Alternativen gesucht.“ Auch im darauffolgenden Jahr gab es noch große Beschränkungen. „Wir wollten mit dem ersten Osterweg 2021 Denkanstöße gegeben, ohne gegen die Vorgaben zu verstoßen“, sagt Braukmann.

Osterweg wird sehr gut angenommen

Das kam gut an und hat sich etabliert. „Mindestens 1500 Menschen haben den Osterweg im vergangenen Jahr besucht“, sagt Braukmann. Rückschlüsse darauf zieht er aus dem Material, das an manchen Stationen verteilt wird. Dieses Jahr werde es kleine Probiergläschen geben, erzählt Braukmann, 1500 Gläser habe er bestellt. „Wir werden trotzdem bitten, nur ein Gläschen pro Familie zu nehmen.“

Zum Abschluss geht es hoch zum Läufelberg. Während der Pandemie kam die Idee auf, dort Freiluftgottesdienste zu veranstalten. Auch heute noch gibt es dort gelegentlich Taufgottesdienste. Der Osterweg führt durch die Reben und macht dabei immer wieder Trauben und Wein zum Thema – Motive, die auch in der Bibel häufig vorkommen.

Der Wein als Motiv der Hoffnung und des Glaubens

Braukmann deutet die Reben als Bild des Glaubens: Was im Frühjahr wie abgestorben erscheine, empfange am Weinstock neuen Lebenssaft; der Winzer erkenne die verborgene Kraft und vertraue auf die Frucht, die noch kommt.

Weitere Veranstaltungen

Passend dazu: Eine Weinverkostung mit Weinprinzessin Franziska Hofmann und Bibelimpuls ist geplant, hierfür ist allerdings eine Voranmeldung nötig. Außerdem gibt es in der Gemeinde am Karfreitag, 3. April, von 20 bis 23 Uhr die Nacht der offenen Kirche in Egringen, sowie die Auferstehungsandacht in der Kirche in Mappach, am Sonntag, 5. April, ab 8 Uhr, mit anschließendem Osterfrühstück im Mappacher Gemeindehaus.