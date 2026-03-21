Der Osterweg bei Egringen: Zehn Stationen laden am Läufelberg zum Entdecken ein

Der Osterweg der Pfarrgemeinde Rebland Ost führt in diesem Jahr auf den Läufelberg. Zehn Stationen mit QR-Codes laden Familien und Spaziergänger zum Mitmachen und Nachdenken ein.
Der Blick reicht die Rebhänge hinab nach Basel – und bei klarer Sicht sogar bis ins Berner Oberland mit Eiger, Mönch und Jungfrau: Allein die Aussicht macht den Osterweg der evangelischen Kirchengemeinde Egringen, Mappach und Wintersweiler zu einem besonderen Erlebnis. In diesem Jahr geht er bereits in seine vierte Auflage – und führt über eine rund zwei Kilometer lange Strecke am Läuferberg.