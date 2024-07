Der Ortschaftsrat hat entschieden: Michael Hartmann bleibt Schmieheims Ortsvorsteher

1 Michael Hartmann bleibt Schmieheims Ortsvorsteher. Foto: privat

Der alte Schmieheimer Ortschaftsrat-Chef ist der neue.









Allen Gerüchten zum Trotz, es könnte sich ein Wandel im Schmieheimer Ortschaftsrat andeuten, weil Michael Hartmann bei der Kommunalwahl im Juni nur das drittbeste Stimmergebnis eingefahren hatte: Die Wahl am Montag lief kurz und schmerzlos und dürfte Michael Hartmann gehörig Rückenwind für sein altes-neues Amt als Ortsvorsteher gegeben haben. Auf die Frage von Bürgermeister Matthias Gutbrod, wen die neuen Ortschaftsräte als Ortsvorsteher vorschlagen würden, fiel nur ein Name: der des bisherigen Ortsvorstehers Michael Hartmann. Ebenso eindeutig war das Ergebnis der geheimen Abstimmung. Sieben Mal „Ja“ für Michael Hartmann – das waren alle Stimmen der an diesem Tag anwesenden Räte. Es gab keine Enthaltung, keine Nein-Stimme. Hartmann wurde einstimmig bestätigt.