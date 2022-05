2 Oberbürgermeister Jürgen Großmann informierte bei einem Stadtrundgang über Sanierungsziele in der Nagolder Innenstadt. Foto: Priestersbach

Bei einem Stadtrundgang skizzierte Oberbürgermeister Jürgen Großmann künftige Potenziale in der Nagolder Innenstadt – und das sind nicht gerade wenige denkbare "Baustellen".















Nagold - Knapp 40 Teilnehmer waren der Einladung aus dem Rathaus gefolgt, um aus erster Hand zu erfahren, welche Ziele und Visionen aktuell entwickelt werden – und was konkret in der Pipeline steckt.

Ehrgeizige Ziele

Den äußeren Anlass für den Rundgang mit dem OB bildete der "Tag der Städtebauförderung" - von der man in Nagold eigentlich gar nicht genug bekommen kann. Denn Verwaltung und Gemeinderat verfolgen in den kommenden Jahren ehrgeizige Ziele, wobei vieles allerdings unter dem Finanzierungsvorbehalt steht – und "die Stadtgesellschaft muss es auch wollen und sich mit den Ideen identifizieren". So ist Jürgen Großmann überzeugt, dass "wir Stadträume brauchen, in denen Leben stattfinden kann". Ein gelungenes Beispiel ist in seinen Augen der neue Platz vor der Stadthalle, der bisher noch keinen offiziellen Namen trägt. Das soll sich aber in diesem Jahr noch ändern, wenn sich der Gemeinderat für einen passenden Namen entschieden hat.

Größenordnung von 50 Millionen Euro

In weiteren Schritten ist in den kommenden Jahren die Fortsetzung der Schulhofgestaltung geplant, der Neubau und die Teilsanierung der Zellerschule, die Sanierung und Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums und als Schlussstein der Umzug der Städtische Musikschule in die Alte Gewerbeschule. Die Schaffung dieses neuen Bildungscampus hat indes ihren Preis, und der OB sprach von Dimensionen in der Größenordnung von 50 Millionen Euro.

Weiter ging es dann über die Calwer Straße, wo in absehbarer Zeit der erste Neubau der Nagolder Wohnungsbaugesellschaft realisiert werden soll, in den Zwingerweg. Dessen Bedeutung sei jahrzehntelang unterschätzt worden, so Großmann mit Blick auf einige Hinterhof-Situationen. Das würde man heute so nicht mehr machen, doch in den 60er, 70er und teilweise in den 80er-Jahren habe man eben noch anders gedacht. Vor diesem Hintergrund müsse man sich Gedanken machen, ob in manchen Bereichen die alten Strukturen zurückgeholt werden sollen. Dass dies nicht immer gelingen kann, machte er am Beispiel des früheren "Wohnhäusle" deutlich – das nicht in städtischem Eigentum stand und bauphysikalisch nicht mehr zu halten war. Den Neubau bezeichnete der OB als Reminiszenz an die alte Innenstadt, und er sprach unter Hinweis auf Arztpraxen und Wohnungen von einem Gewinn für die Innenstadt.

Das neue Stadtarchiv

Im Traubezentrum, Anfang der 80er Jahre noch als Quantensprung gefeiert, entsteht derzeit das neue Stadtarchiv. Auf dem Platz zwischen Traubezentrum und Kubus, der praktisch keine Funktion habe, könnte sich der Rathauschef eine Wohnbebauung oder eine Markthalle vorstellen. Die hätte hier in seinen Augen durchaus eine Chance, denn überhaupt sollte man in der Innenstadt die Themen "Verkaufen und Gastronomie" zusammenführen. Aber wie er sogleich hinzufügte, "muss die nächste Generation ja auch noch etwas zu tun haben". Und dann sind da ja noch die Umwälzungen durch den Krieg in der Ukraine. Im Rathaus bereite man sich auf harte Zeiten vor, sprach der OB von einem "Plan B", bei dessen Umsetzung man sich nur noch auf das Notwendige beschränken könne, falls es noch härter kommen sollte.

Quartier Bahnhofstraße

Gleichwohl haben Stadt und Gemeinderat im "Quartier Bahnhofstraße" ehrgeizige Stadtsanierungspläne. Dazu gehören Überlegungen, die Bahnhofstraße und die Querstraße an den Wochenenden vom Netz zu nehmen und nach dem "Modell Marktstraße" Poller zu setzen. Als eine "crazy Idee" bezeichnete er Gedankenspiele, die Traubetiefgarage als erste Quartiersgarage für Anwohner und Mitarbeiter auszuweisen.

Künftige Potenziale für das Parken sieht der OB in einer Erweiterung des "Weihergässle" und eventuell in einem neuen Parkhaus im Bereich des Leonhardcenters. Hier sei gerade einiges im Fluss, machte der Rathauschef auf die Planungen für das Hespeler-Areal aufmerksam – das übriges auch nicht im Eigentum der Stadt stehe. Denkbar sei hier zudem eine Anliegerstraße für den Ziel- und Quellverkehr, die unterhalb des Bahndurchlasses an die Herrenberger Straße angebunden werden könnte.

Kulturdenkmal "Alte Post"

Letzte Station des Stadtrundgangs bildete das Kulturdenkmal "Alte Post", wo der OB die Teilnehmer noch zu einem Kaffee oder einem Kaltgetränk einlud. Zuvor erinnerte er an den "großen Kampf", um dieses Schmuckstück nicht seinem Schicksal zu überlassen. Und er zeigte sich überzeugt, dass das Gebäude heute noch nicht saniert wäre, wenn die Firma Boysen hier nicht zusammen mit der Stadt eingestiegen wäre.