1 Kulturwald in Überberg. Foto: Stadler

Unser Wald: Der Nordschwarzwald als einer der bekanntesten und bedeutendsten Waldgebiete in Deutschland blickt in seiner heutigen Erscheinung als Kulturwald auf eine langjährige Geschichte zurück.









Vor seiner Besiedlung dominierten im einstigen Urwald Tannen und Buchen. In dieser Zeit galt der Nordschwarzwald als „Reichs- und Königsgut“. Als sogenannte „Lehen“ an Grafen vergeben, wonach die Untertanen ihren Lehnsherren für die Grundstücksüberlassung mit persönlichen Leistungen dienen mussten, siedelten diese die ersten Klöster an, Kloster Hirsau, anno Domini 830, Enzklösterle und Nonnenmiss. Zudem ließen sie Rodungen im damaligen Urwald durchführen.