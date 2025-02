Schnurren in Bad Rippoldsau Wenn eine Mausfamilie im Wohnmobil auf Reisen geht

Mit Spannung wurden die fünf Schnurrgruppen in den drei Lokalen Vor Seebach, Kurhaus und Alte Tränke in Bad Rippoldsau erwartet. Die Stimmung in den vollen Stuben war von Anfang an ausgelassen – und die Geschichten der Schnurranten konnten diese an einem ausgelassenen Abend noch steigern.