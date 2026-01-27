Feiertage nachholen und mehr Freizeit? Der Unternehmer bezieht in der aktuellen Debatte klar Position. Was er von der jüngeren Generation erwartet.
In Deutschland muss aus Sicht des Unternehmers Reinhold Würth wieder mehr gearbeitet werden. „Wir müssen wieder mehr schaffen in Deutschland. Wir müssen fleißiger werden“, sagte der 90-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag). „Es ist doch eine verrückte Idee von Gewerkschaftern, einen Feiertag, der auf einen Samstag oder Sonntag fällt, nachzuholen. Wo sind wir denn? Wer so etwas fordert, muss der Meinung sein, das Geld falle wie Schneeflocken vom Himmel.“