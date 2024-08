Der neueste Calw-Krimi: Kommissar Jägers neuester Fall

Auch im 30. Jahr seines Bestehens hat der Calwer Amateurfilmverein Mania-Pictures einen Film gedreht, heißt es in einer Mitteilung. Die Filmreihe „Mordkommission Calw“, früher bekannt als „Tatort Calw“, ist um eine Episode, nunmehr die Dreizehnte, reicher: „Klassentreffen“ handelt von eben einem solchen. In den Räumlichkeiten des Calwer Hermann-Hesse-Gymnasiums feiern 29 ehemalige Schüler ihr 25-jähriges Abi-Jubiläum. Am Ende werden zwei Leichen gefunden. Ein neuer Fall für die Calwer Polizei.

Kommissar ist suspendiert Da Kommissar Karl Jäger (Stefan Lörcher) vom Dienst suspendiert ist, ermittelt das Duo Lola Kraft (Cathrin Tham) und Jasmin Stein (Annika Strauss). Im Lauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass ihr Kollege auch ein ehemaliger Kommilitone im Abiturjahrgang 1999 war. Trotz Verbot des Polizeichefs Junkers (Hartmut Volle) schaltet sich Jäger in die Ermittlungen ein und muss sich dabei seiner Vergangenheit stellen. Denn die Lösung des Mordfalls reicht zurück bis in die Schulzeit.

Dreharbeiten dauerten nur fünf Tage

An fünf Tagen im Oktober 2023 entstand im Hermann-Hesse-Gymnasium der Großteil des Films, der am kommenden Samstag, 10. August, seine Premiere als Eröffnungsfilm des diesjährigen Sommerkinos in den Hirsauer Klosteranlagen feiert. Für Mania-Pictures waren die Dreharbeiten ebenfalls ein Flashback, denn 25 Jahre zuvor entstand dort die bis dato größte Produktion der Calwer Filmemacher. „Bodycount – die Klasse von 1999“ wurde in den Sommerferien 1998 am Schießberg gedreht.

Damals verbrachte das 30-köpfige Team Tag und Nacht im Schulgebäude. Übernachtet wurde im Schlafsack und auf Weichbodenmatten. Regisseur Armin Schnürle berichtet, dass die damaligen Dreharbeiten mit die schlimmste Filmerfahrung seines Lebens war und er nahe am Nervenzusammenbruch war. „Das spiegelt auch wider, dass wir uns mit der damaligen Produktion organisatorisch und finanziell ziemlich verhoben haben“. „Umso besser“, ergänzt Co-Regisseur Alex Bross, „lief es bei Klassentreffen. Das Pensum war fast dasselbe, gedreht in weniger als der Hälfte der Zeit und es verlief nahezu reibungslos“.

Auch bekannte Schauspieler sind dabei

Das Team am Filmset Das lag auch daran, dass das Team hinter der Kamera inzwischen perfekt eingespielt ist und so zeitgleich zwei Kamerateams parallel arbeiten konnten. Auch vor der Kamera hat die Professionalität zugenommen. Das liegt an der Routine der eigenen Amateurschauspieler, aber auch daran, dass einige Rollen mit Profis besetzt wurden. Unter ihnen zum wiederholten Male auch der in Calw aufgewachsene Hartmut Volle, der durch den ARD -Tatort und die Serie „Rentnercops“ bekannt ist.

Dreh im Badischen Hof Wie immer wurde der Film erst in letzter Minute fertig. Das lag auch daran, dass seit Februar schon die Dreharbeiten zum nächsten Projekt laufen. Die Nachricht, dass im Februar 2024 die Abrissarbeiten am Badischen Hof beginnen sollten, inspirierte die Calwer Filmemacher, dem ikonischen Gebäude ein filmisches Denkmal zu setzen. Zumal hier schon Szenen für viele Streifen der Manias entstanden sind. In Rekordzeit entstand das Drehbuch und Mitte Februar wurde das ehemalige Volkstheater sowie die Überreste des Star Clubs zum Schauplatz des großen Showdowns.

Film für 2025 ist schon im Kasten

Dass die Abbrucharbeiten tatsächlich nun erst im Juni begonnen haben, die Eile also einigermaßen unbegründet war, lässt Schnürle kalt: „Was im Kasten ist, ist im Kasten“. Weitere Dreharbeiten fanden im Mai statt, die restlichen Szenen folgen im Laufe der kommenden Monate. Premiere soll dann 2025 sein.

Aber nun fiebern die Macher erst einmal dem „Klassentreffen“ entgegen. Neben der bereits ausverkauften Premierenvorstellung am Samstag wird der Film am Sonntag, 11. August und am Samstag, 24. August nochmals im Kloster Hirsau gezeigt. Ab Mitte September startet dann eine Kinotournee in der Region. Termine und Links zu den jeweiligen Vorverkaufsmöglichkeiten findet man auf der Homepage des Vereins www.mania-pictures.de oder für die Vorstellungen in Hirsau direkt unter www.kommunales-kino-pforzheim.de/sommerkino-kloster-hirsau.

Die Darsteller sind: Stefan Lörcher, Cathrin Tham, Annika Strauss, Saskia Höfle, Lucia Schlör, Stefan Müller-Doriat, Nikolai Will, Hartmut Volle, Drehbuch/Regie: Armin Schnürle. Co-Regie: Alex Bross Filmlänge: 85 Minuten. FSK-Freigabe: ab zwölf Jahren.