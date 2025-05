Der Nachwuchs hatte viel Spaß: So schön war das Kinderfest in Lahr

So schön war das Kinderfest in Lahr

1 Die Bühne auf dem Sonnenplatz war dicht umlagert. Foto: Endrik Baublies

Das Fest der Lahrer Werbegemeinschaft für den Nachwuchs war ein voller Erfolg. Lahrer Vereine und Institutionen boten den vielen Besuchern am Samstag in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm.









Um die Mittagszeit war es am Samstag in der gesamten Innenstadt so voll, wie das in Lahr sonst eigentlich nur den Wochenenden zur Chrysanthema der Fall ist. Dazu mag auch das gute Wetter seinen Teil beigetragen haben. Mit der Resonanz dürfte die veranstaltende Werbegemeinschaft jedenfalls zufrieden gewesen sein. Ins Schwitzen gerieten indes vorwiegend die vielen Helfer der Vereine, die ihre Angebote für Kinder in den Straßen und auf den Plätzen anboten.