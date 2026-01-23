Der Markt in Rottweil schrumpft: Das sagen die Marktbeschicker zur aktuellen Lage

Der Wochenmarkt gehört seit Jahrzehnten zum Stadtbild von Rottweil. Doch am Mittwoch wird es zunehmend ruhiger. Was sagen die Beschicker dazu?
Am Rottweiler Wochenmarkt auf der Oberen Hauptstraße ist es am Mittwoch überschaubar. Lediglich sechs Marktstände sind derzeit vertreten: ein Grillstand, ein Metzger, ein Bäcker, ein Geflügelhofladen, ein Gemüse- sowie ein Fischstand. Statt wie früher in der Fußgängerzone ein Spalier für die Kundschaft zu bilden, stehen die Wagen entzerrt voneinander nur noch auf einer Straßenseite.