Der Lehrersohn im Interview: Darum freut sich Comedian Bastian Bielendorfer besonders auf Offenburg

Bastian Bielendorfer ist wieder auf Tour – zum vierten Mal. Der bekannte Lehrersohn kommt am 15. Mai mit seinem Programm „Game Changer“ nach Offenburg.
Bastian Bielendorfer saß 2010 als Kandidat in der Quizshow „Wer wird Millionär?“ Moderator Günther Jauch gegenüber. Mit humorvollen Geschichten über seine Eltern, beide Lehrer, sorgte er dort für Lacher – und wurde über Nacht bekannt. Sein erstes Buch „Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof“ erschien 2011. Daraus entwickelte sich eine Karriere als Autor, Comedian, Moderator und Podcaster. Ein „Game Changer“, wie seine neue Tour heißt, ist ein Wendepunkt oder ein Meilenstein.