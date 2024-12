Fast ausgestorbener Beruf In Schweighausen wird auf den Spuren der Köhler gewandert

Im Wald oberhalb Schweighausens sind heute rund 20 Stellen bekannt, an denen bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts Meiler standen. Mit diesen wurde Holzkohle gewonnen. Am Samstag wurde nun der neue Köhlerweg eingeweiht.