Das Handballfest der TG Schömberg geht in eine neue Auflage. Am Freitag und Samstag ist in der Stauseestadt wieder einiges geboten.

Los geht es am Freitagabend. Ab 17 Uhr stehen sich beim Laien-Turnier wieder die Freizeit-Mannschaften gegenüber und machen den ersten Turniersieger unter sich aus. Zudem messen sich ab 18 Uhr auch die Senioren-Teams der TG Schömberg, der HSG Hossingen-Meßstetten und der SG Schramberg.

Die 46. Auflage

Das Turnier, das bereits zum 46. Mal stattfindet, wird am Samstag fortgesetzt. Zum 24. Mal ist auch der Beachhandball Teil des beliebten Events. Während es auf dem Rasen am Samstag, um 10 Uhr losgeht, starten die Beachhandballerinnen um 13 Uhr. Bei den Herren treten dabei zwei Teams der TG Schömberg, die Aktiven und die A-Jugend des HC Frittlingen-Balgheim-Neufra sowie der „FC Biercelona“ an. Bei den Frauen spielen die A-Jugendlichen der TG Schwenningen und der HSG Rottweil, die SG Ober-/Unterhausen und das „Tigerteam“ in Gruppe A. In Gruppe B stehen sich mit der TG Schömberg, der HSG Neckartal und der HSG Rottweil drei Teams gegenüber. Gegen 18.30 Uhr stehen die Sieger dann fest.

Tolle Jugendmannschaften sind am Start

Die Jugendkonkurrenzen sind fast ausnahmslos gut besetzt. Bei der D-Jugend männlich messen sich exemplarisch in Gruppe 1 die HSG Neckartal, die JSG Balingen-Weilstetten und der TV Onstmettingen. Der TV Spaichingen, die TG Schömberg und die HK Ostdorf-Geislingen sind in Gruppe 2 am Ball. Beim weiblichen Pendant haben unterdessen nur zwei Mannschaften gemeldet: Die HSG Rottweil und der HC Frittlingen-Balgheim-Neufra machen hier den Turniersieg unter sich aus.

Die männliche C-Jugend-Konkurrenz umfasst derweil sechs Teams: die HSG Albstadt, die JSG Balingen-Weilstetten, den TV Spaichingen (alles Gruppe 1), die HSG Rietheim-Weilheim, die TG Schömberg und die HK Ostdorf/Geislingen (alle Gruppe 2). Bei der weiblichen C-Jugend spielen fünf Mannschaften den Turniersieg im Modus Jeder-gegen-Jeden aus. Die TG Schwenningen, die HSG Rottweil, die TG Biberach, der HC Frittlingen-Balgheim-Neufra und Rot-Weiss Neckar sind hier am Start.

JSG Balingen-Weilstetten mischt mit

Vier Mannschaften streiten sich bei der B-Jugend männlich um den Titel: die JSG Balingen-Weilstetten, die HK Ostdorf/Geislingen, der TV Spaichingen und der HC Frittlingen-Balgheim-Neufra. Beim weiblichen Pendant gibt es zunächst wiederum zwei Gruppen. In Gruppe 1 treten die HK Ostdorf/Geislingen, die HSG Neckartal und die TG Schwenningen an, in Gruppe 2 die HSG Hossingen-Meßstetten, die HSG Albstadt und der HC Frittlingen-Balgheim-Neufra.