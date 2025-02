Bundeskanzler in der Aula Olaf Scholz stellt sich in Calw den Fragen der Bürger – das sind die Bilder

Zum zweiten Mal innerhalb von elf Monaten hat der Bundeskanzler den Kreis Calw besucht. Am Freitagabend stand er in der Calwer Aula Hunderten Bürgern Rede und Antwort. Der Abend in Bildern.