3 Der Herr der Zwickel-Theke: Dirk Müller. Foto: Thomas Fritsch

"Zwickel" ist gleich Dirk Müller. So denken die meisten, die in der Nagolder Kultkneipe ihren Platz finden. Seit 30 Jahre gehört der Wirt quasi zum Inventar. Und für ihn gehört die "Wohnzimmer-Atmosphäre" dazu.















Link kopiert

Nagold - Der Mann hinter der Theke – jemand, den sehr viele in Nagold und aus der Umgebung kennen: Dirk Müller. Wer an die Kultkneipe in der Nagolder Innenstadt denkt, denkt auch gleich an ihn. Seit 30 Jahren ist sein Name untrennbar mit dem "Zwickel" verbunden.