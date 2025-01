Der heilige Sebastian: Haslacher feiern ihren Stadtpatron

1 Unterstützt von zahlreichen Helfern verteilte Bürgermeister Philipp Saar die „Sebastianspfeile“an die Besucher Foto: Heppner

Zahlreiche Besucher kamen am Sonntag zum Sebastiansfest. Dem Festgottesdienst in der katholischen Kirche schlossen sich eine Prozession und ein Festakt auf dem Marktplatz an. Die Sebastianspfeile wurden verteilt.









Mit einer festlichen Eucharistiefeier in der katholischen Stadtkirche St. Arbogast wurden am Sonntag die Feierlichkeiten zu Ehren des Haslacher Stadtpatrons, dem heiligen Sebastian, eröffnet. Pfarrer Michael Lienhard ging in seiner Predigt auf das segensreiche Wirken des heiligen Sebastians ein, das in vielen Bereichen die Menschen noch heute inspiriere, ihren Glauben zu leben und zu Jesus zu stehen.