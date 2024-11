„Der große Weihnachtszauber“ in Meßstetten: Schöne Bescherung für Schlagerfans

1 Schlagerstar Frank Cordes freut sich riesig auf sein erstes Weihnachtskonzert in seiner Wahlheimat Meßstetten. Foto: ©Cordes

Wenn es schneit und die Sonnenstrahlen auf dem Schnee glitzern, wird Meßstetten – so ist es jedes Jahr – zum Winterwunderland. 2024 soll das auch in musikalischer Hinsicht so sein: „Der große Weihnachtszauber“ wird ein Konzertereignis mit bekannten Stars.









Da hat die Stadt, die näher am Himmel liegt als alle anderen in Baden-Württemberg, einen Schlagerstar unter ihren Einwohnern – und dann soll ausgerechnet er an Weihnachten unter dem heimischen Tannenbaum sitzen? Kommt gar nicht in Frage, dachte sich Lothar Böhler von der Konzertagentur „artmedia management and more“ und hat Frank Cordes – den kreativen Kopf des Duos „Die Freunde“, für den Konzertabend „Der große Weihnachtszauber“ engagiert.