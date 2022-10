24 Stunden ohne Strom – so fühlt sich der Blackout an

3 Nach Einbruch der Dunkelheit ist es ohne elektrisches Licht fast stockdunkel. Die Auswahl an Aktivitäten ohne Strom ist enorm begrenzt Foto: Moser

Elektrizität ist überall – sie sorgt dafür, dass der Fernseher läuft, Wasser aus dem Hahn kommt und die Heizung Wärme spendet. Ein Leben ohne Strom ist fast undenkbar. Und wenn es anders kommt? Wie sind 24 Stunden Stromausfall? Ein Selbsttest.















Es ist Samstagmorgen, 8:17 Uhr. Ich sitze in meinem Auto, in der Garage. Und ich fluche. Warum? Es ist das Garagentor, das mich vor eine unlösbare Aufgabe stellt. Vor nicht einmal zwölf Stunden, als ich am Freitagabend nach Hause kam, ließ es sich noch bequem vom Auto aus mit einem Druck auf die kleine Fernbedienung öffnen – und genauso spielend leicht mithilfe des Schalters in der Garage schließen. Doch jetzt stellt es für mich ein unüberwindbares Hindernis dar. Keine Chance also, mein Auto zu nutzen.