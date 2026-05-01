Der große Ansturm blieb aus: Darum hatten die Händler des Ichenheimer Jahrmarkts mehr erwartet

Der Ichenheimer Jahrmarkt bot zwar ein großes Warenangebot, blieb aber hinter den Erwartungen vieler Beschicker zurück.
Zusammen mit einer Freundin ist die Marktbeschickerin Christine Veilandics zum ersten Mal mit selbstgebastelten Sachen beim Ichenheimer Jahrmarkt am Start. Seit zehn Jahren sind die beiden auf Märkten der Region anzutreffen mit ihren selbstgemalten und -gebastelten Accessoires. „Wir dachten uns, warum sollen wir nicht mal nach Ichenheim gehen?“ Dass so wenig Betrieb war, verstand sie mit Humor zu nehmen. „Meine Freundin und ich sehen uns oft lange Zeit nicht – so haben wir die Gelegenheit, einen Tag miteinander zu verbringen“, sagt sie gegenüber unserer Redaktion.