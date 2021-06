1 Lisa Gebhardt, Mitarbeiterin im Frauenhaus Zollernalbkreis, hat den Jahresbericht 2019 in der Hand. Auf Seite eins ist ein Satz des Lyrikers Erich Fried gedruckt: "Die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen erwürgt. Sie fängt an, wenn einer sagt: ›Ich liebe dich: du gehörst mir!‹" Foto: Dick

Lisa Gebhardt vom Frauenhaus Zollernalb berichtet von ihrer Arbeit – und den Herausforderungen in der Corona-Zeit.

Zollernalbkreis - Es ist fast Mitternacht, als das Telefon klingelt. Die Freundin am anderen Ende der Leitung flüstert: "Komm schnell und hol mich, er dreht durch, es geht nicht mehr." Vor ihrer Wohnung sieht man ins hellerleuchtete Zimmer. Im Gebäude passiert gerade Schlimmes: Der Mann drückt seine Frau gegen die Wand, versucht, sie am Verlassen der Wohnung zu hindern, verletzt sie. Die Frau blutet. Irgendwie schafft sie es, die Wohnung mit dem Baby zu verlassen und zur Freundin ins Auto zu springen. "Nur weg hier." In Sicherheit. Nur: Wie geht es jetzt weiter? Ein Zurück gibt’s nicht mehr.

