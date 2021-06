Endlich haben die ersehnten Lockerungen auch die Region erreicht. Und endlich heißt es wieder Biergarten, Café und Restaurant! Aber wo genau ist Essen-Gehen möglich, und welche Bedingungen sind daran geknüpft? Ein Überblick.

Oberndorf - Nach Feierabend noch auf eine Runde in den Biergarten, mit der Familie ein leckeres Essen im Restaurant genießen oder sich mit der besten Freundin auf einen Plausch im Lieblings-Café treffen - all das ist im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie in den Kreisen Freudenstadt und Calw dank der jüngsten Lockerung wieder möglich. Doch welches Restaurant hat bereits geöffnet? Welche Wanderhütte zieht wann nach? Und welches Lokal bietet vor Ort einen Schnelltest-Service? Wählen Sie einfach Ihren Landkreis aus und planen Sie gleich Ihren ersten Restaurantbesuch nach über einem halben Jahr Pause!

Sie sind selbst Gastronom und wollen auch hier erscheinen? Tragen Sie Ihren Betrieb unter diesem Link kostenlos ein!

Wählen Sie Ihren Landkreis: Calw Freudenstadt Rottweil Schwarzwald-Baar Zollernalb