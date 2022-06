16 Andreas Anton an seinem privaten Teleskop Foto: privat//privat

Der Freiburger Soziologe Andreas Anton beschäftigt sich mit unbekannten Flugobjekten und anderen ungeklärten Phänomenen jenseits unserer kleinen Welt.















Das Universum ist voller Schurken. In der Filmkomödie „Mars Attacks“ verwüsten die Marsianer unsere Erde. In „Independance Day“ will eine außerirdische Spezies die Menschheit vernichten. In der Filmreihe „Alien“ ist der extraterrestrische Horror ebenfalls allgegenwärtig.