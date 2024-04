Ob bei Film und Fernsehen, bei Landschaftsvermessungen, als Luft-Transporter oder im Einsatz bei der Feuerwehr: Als fliegende Helfer leisten Drohnen wertvolle Dienste. Eine solche hat auch die Feuerwehr Meßstetten, sie wird vor allem von Mitgliedern der Feuerwehr-Führungsgruppe Großer Heuberg genutzt.

Etwa einen Meter über dem Boden schwebt das Fluggerät auf dem Vorfeld des Feuerwehrmagazins. Schön mittig über dem Drohnenlandeplatz, einer etwa 1,50 auf 1,50 Meter großen Folie in markantem Orangerot mit weiß gestreifter Einfassung. Die Drohne hat sich die GPS-Daten gemerkt und kann zurückfinden, notfalls auch automatisch.

Lesen Sie auch

Von diesem Drohnenlandeplatz aus startet der Quadrocopter – und findet bei Bedarf von alleine wieder zurück. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Marco Pscheidt von der Feuerwehr Unterdigisheim leitet die Führungsgruppe Großer Heuberg, welche die Drohne nutzen darf. Zur Einheit gehört nicht nur die Feuerwehr in Meßstetten, sondern auch die Kollegen aus Nusplingen und Obernheim. Seit August 2022 ist das Fluggerät bei Brandeinsätzen immer mit dabei.

Wo sind die Glutnester und wie kommen die Feuerwehrleute dorthin?

Gerade bei der Brandbekämpfung leisten Feuerwehrdrohnen wertvolle Arbeit. Anhand der Live-Aufnahmen am Monitor können die Einsatzkräfte viel besser einschätzen, wie sie etwa relativ unzugängliche Stellen überwinden, wie Löschtrupps am schnellsten zu Glutnestern vordringen können oder von welcher Seite aus diese einen Brand am effektivsten angreifen sollten.

Am Boden live mit dabei: Aus der Vogelperspektive schickt die Drohne Bilder an den PC-Arbeitsplatz im Feuerwehrauto, von wo aus Marco Pscheidt das Geschehen verfolgt. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Das „Auge aus der Luft“ hat aber noch einen womöglich lebensrettenden Vorteil. Es sieht Dinge, die vom Boden aus kaum oder gar nicht erkennbar sind. So hatte die Meßstetter Wehr bei einer Personensuche im Januar ihren fliegenden Kameraden stundenlang im Einsatz. Zum Glück mauserte sich die Suche zur „Fehlmeldung“, aber der Quadrocopter hat seine Leistungsfähigkeit bewiesen.

Im Einsatz darf die Meßstetter Wehr auch mal höher fliegen

Aus etwa 50 Metern Höhe erfasst die Drohne mit zwei Kameras ein sehr großes Gebiet, kann auch einzoomen und Ausschnitte an die Bodenstation schicken. Quadratmeter für Quadratmeter wird gefilmt, eine Wärmebildkamera liefert Hinweise, wo Brandherde am heißesten sind und wo sich Menschen oder Tiere befinden.

Zwölf ausgebildete Drohnenpiloten gibt es bei der Führungsgruppe Großer Heuberg. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Ist jemand in Not, kann er in kürzester Zeit geortet werden. Schneller, als wenn das große Gebiet vom Boden aus abgesucht und durchkämmt werden muss. Zwar verringert sich nachts die Trumpfkraft der Drohne, aber dank eines kleinen Scheinwerfers bleibt sie auch dort einsatzfähig.

Theoretisch könnte die Drohne bis in 6000 Meter Höhe aufsteigen. Zugelassen ist sie in Deutschland bis zu 120 Metern Höhe. Aber: „Tatsächlich dürfen wir als Feuerwehr dieses Limit im Einsatz überschreiten“, sagt Pscheidt. Zudem sei es erlaubt, nachts zu fliegen. Rund 5000 Euro hat die „DJI Mavic 2“ gekostet, hinzu kommen 1000 Euro für Zubehör. Besonders wichtig sind mehrere Akkus, damit auch ein längeres Arbeiten problemlos möglich ist.