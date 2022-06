1 Das Feiern soll weitergehen: Die Spieler des FC Holzhausen werden in Denzlingen alles geben, um dem großen Ziel Oberliga ein Stück näher zu kommen. Foto: Wagner

Zwei ganz wichtige Spiele darf oder muss der FC Holzhausen noch bestreiten, um sich vielleicht den ganz großen Traum von der Oberliga zu erfüllen.















FC Denzlingen – FC Holzhausen (Samstag, 17 Uhr). Der FC Holzhausen reist am Samstag ins schöne Denzlingen, wo im dortigen Einbollenstadion der Südbadische Vizemeister der Gastgeber ist. Das Team von Trainer Johannes Fland schien für viele nach der Niederlage zu Hause gegen Spielberg schon ausgeschieden, doch drehte man das Ergebnis im Nordbadischen noch zu seinen Gunsten, was auch für die Auswärts- und Nervenstärke der Kaiserstühler spricht.

"Gute Individualisten"

"Wer nur drei Zähler weniger als Meister Offenburger FV hat und Vizemeister wird, kann nicht schlecht sein. Wir haben die Truppe live und per Video studiert, die spielen sehr kompakt und sind gespickt mit guten Individualisten", so Pascal Reinhardt der wie sein Kollege Emanuele Ingrao sich sofort nach Erreichen der Relegation mit dem anstehenden Gegner beschäftigte.

Alle voller Begeisterung

So stand am Montag zunächst ein lockeres Regenerationstraining an, zumal man nach dem letzten Spiel in Ehingen sich natürlich eine tolle Feier gönnte. Dienstag trainierte man dann aber schon wieder Gegner orientiert, um am Feiertag im Abschlusstraining die Feinjustierung vorzunehmen. Leider ist für Nils Schuon, Max Brendle und Enrico Huss verletzungsbedingt die Saison schon zu Ende, der übrige Kader ist aber voller Begeisterung trotz der Mehrbelastung dabei und will die Erfolgsserie gerne fortsetzten.

Denzlingen im Rhythmus

"Vielleicht haben die Denzlinger den Vorteil, schon zwei Relegationsspiele bestritten zu haben und sind bereits im Rhythmus, doch ich will mit meiner Mannschaft meine letzten zwei Begegnungen in Holzhausen noch erfolgreich gestalten. Vielleicht sieht man sich dann ja in der Oberliga wieder", so der nach Villingen abwandernde Ingrao. Beide Trainer werden versuchen, die Mannschaft optimal einzustellen gegen einen Gegner, welcher mit 43 Treffern nur zwei mehr als der FCH kassiert, allerdings weit weniger geschossen hat als die Torfabrik aus dem Bezirk Nördlichen Schwarzwald. Man wird also vermutlich zunächst auf Sicherheit bedacht ins Spiel gehen, um dann die sicher kommenden Torchancen effektiv zu nutzen: Eine gute Basis für das Rückspiel soll geschaffen werden.

Fanbus wird eingesetzt

Einen besonderen Service gibt es für die Fans des FC Holzhausen. Wer in Denzlingen dabei sein will, kann sich einen Platz im extra eingesetzten Fanbus reservieren:

Abfahrt ist am Samstag um 13.45 Uhr am Panoramastadion in Holzhausen. Der Fahrpreis beträgt 10 Euro pro Person. Anmeldung: marcelsieber96@web.de 0152595672013

