Der erste Schnee: So schön ist der Winter im Wiesental

Erst bringt der November unseren Bio-Rhythmus mit über 20 Grad und Sonne durcheinander und jetzt ist er da: der Winter. Die ersten großen Schneeflocken fielen zum Ende der Woche, auch im Wiesental. Die Schneekanonen auf dem Feldberg laufen bereits auf Hochtouren, immerhin soll am 28. November hier der Skibetrieb beginnen. Steffen Brunner, Leiter der Beschneiung auf dem Feldberg, fährt seine Runde und richtet die Schneekanonen aus. „Jetzt geht’s los“, freut er sich. Er erklärt, dass die Beschneiung lediglich mit Wasser und Luft funktioniert. Mit den Minustemperaturen seien es die perfekten Bedingungen für die Beschneiung – auch auf am Grafenmatt. Der Liftbetrieb startet jedoch zuerst oben auf dem Seebuck.