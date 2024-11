In den Tallagen am Neckar, Schiltach und Kinzig ist noch kein Weiß zu sehen – anders sieht es auf den Höhen aus.

Der Winter ist da: Mit ersten Schneeflocken hat der kalte Geselle seine Vorboten in die Höhenlagen des Landkreises geschickt.

In Hardt, Schramberg-Sulgen oder auch Aichhalden ist in den Abendstunden eine leichte Schneedecke auf Autos und Hausdächern liegengeblieben. Die Straßen als derzeit noch wärmerer Untergrund sind derzeit noch verschont.

Auch das Grün wird leicht überdeckt. Foto: Dold

Dies dürfte laut Wetterprognosen auch noch einige Tage so bleiben: Auf den Höhen wird am Morgen noch eine dichte Bewölkung angekündigt, die später abnimmt. Dazu soll es trocken bleiben.

Auch auf den Gartenmöbeln bleibt etwas Schnee liegen. Foto: Dold

In den nächsten Tagen wird es wieder wärmer: Die Höchstwerte steigen von fünf Grad am Donnerstag auf elf Grad am Samstag.