Der erste im Landkreis: Tesla Supercharger kommt nach Bad Dürrheim

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist derzeit noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Tesla Supercharger. Doch das soll sich wohl bald ändern. Wie der US-amerikanische Autohersteller erklärt, befindet sich derzeit eine dieser Schnellladestationen in Bad Dürrheim in der Entwicklung.

Demnach soll der neue V4 Supercharger im Gewerbegebiet realisiert werden, genauer gesagt in direkter Umgebung des E-Centers in der Schwenninger Straße. Eine Sprecherin von Edeka als Gebäudeeigentümer bestätigt dies: „Wir prüfen derzeit die Einrichtung von Tesla Superchargern am Standort in Bad Dürrheim.“ Aus „Wettbewerbsgründen“ könne man derzeit jedoch keine detaillierten Informationen mitteilen.

Sollte der Supercharger tatsächlich nach Bad Dürrheim kommen, dann sind dort zukünftig Ladeleistungen von bis zu 500 Kilowatt für Elektroautos möglich. Bei anderen Schnellladeanbietern sind derzeit 300 Kilowatt üblich.

Nicht nur für Tesla-Fahrer

Ein wesentlicher Vorteil der neuen V4-Schnellladestationen gegenüber älteren Modellen von Tesla ist die Fähigkeit, Fahrzeugarchitekturen von 400 bis 1000 Volt zu unterstützen. Davon profitieren nicht nur Tesla-Fahrer. Das bietet vor allem Fahrer von beispielsweise Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 oder Audi etrons schnellere Ladevorgänge an der Tesla-Infrastruktur. Der US-Hersteller bietet hierzulande noch keine eigenen Fahrzeuge mit 800-Volt-Architektur, wie den Cybertruck im Heimatland, an.

Tesla plant eigenen Angaben zufolge, innerhalb der nächsten 18 Monate mehr V4-Stalls zu installieren als die aktuelle Summe aller V2- und V3-Stationen. Bestehende Standorte werden ebenfalls aufgerüstet. So wurden beispielsweise bereits die Hälfte der an der A 81 bei Sulz-Vöhringen stehenden Supercharger ausgetauscht.

Gewerbegebiet bereits gut versorgt

Das Gewerbegebiet in Bad Dürrheim ist bereits gut mit schnellen Lademöglichkeiten versorgt. In Summe stehen 19 Schnelllader mit mindestens 50 Kilowatt bereit. 16 davon gelten sogar als Superschnelllader (High Power Charger, HPC, über 100 Kilowatt). Der Anbieter Citywatt betreibt zwischen Fristo, Netto und Dehner zehn Ladepunkte mit bis zu 300 Kilowatt Leistung. Am McDonalds steht eine Ladesäule mit 300 Kilowatt und zwei Ladepunkten. Am Media-Markt bietet E.ON Drive vier Ladepunkte mit 150 Kilowatt. Aldi Süd bietet auf seinem Parkplatz zwei Ladepunkte mit 50 Kilowatt Leistung. Bei Kaufland gibt es einen 50 Kilowatt-Lader.

Tesla plant neben Bad Dürrheim drei weitere neue Standorte im südlichen Baden-Württemberg. Unter anderem soll nahe des McDonalds in Engen an der A 81 ein neuer Supercharger entstehen. In Konstanz kündigt Tesla über seine „Uns finden“-Karte einen Standort im Lago Shopping-Center an. Außerdem ist ein Supercharger am Edeka in Tiengen „in Entwicklung.“ Erst vor kurzem hat ein neuer Standort am Europa-Park bei Ringsheim eröffnet.